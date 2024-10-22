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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

406 مواطنين يعرضون مشاكلهم وطلباتهم في لقاء جماهيري مع محافظ سوهاج

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
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عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري مع المواطنين، والذي يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام المحافظة، لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

كما التقى الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، عددا آخر من المواطنين، واستمعوا إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 406 مواطن.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة لتوفير كراسي متحركة، وأجهزة تعويضية، وطلبات لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وطلبات في قطاعات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وطلبات لإقامة أكشاك، وطلبات للمساعدات، وطلبات أخرى متنوعة.

وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة والعرض على السيد المحافظ.

حضر اللقاء ممثلي مديريات " العمل، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والصحة، والتربية والتعليم، ومدير إدارة خدمة المواطنين، ومسئول الأشخاص ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة ".

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سوهاج محافظ سوهاج التضامن الاجتماعي الدكتور محمد عبد الهادي ديوان رأس سراج درا سكر علاج على نفقة الدولة