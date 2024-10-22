ads
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"الصحافة على جبهتي تحرير وتطهير سيناء".. حلقة جديدة من صالون تواصل الأجيال

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعقد لجنة المعاشات برئاسة أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، حلقة جديدة من صالون تواصل الأجيال بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان: "الصحافة على جبهتي تحرير وتطهير سيناء".

تناولت الحلقة بطولات رواد المهنة من المحررين العسكريين، في حرب السادس من أكتوبر 1973، ومعارك تطهير سيناء من الإرهاب في العملية الشاملة.

ويستضيف الصالون عميد المحررين العسكريين الكاتب الصحفي القدير عبده مباشر، واللواء أسامة الجمال المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، وذلك يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر في تمام السادسة مساءً.

ودعا الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، رئيس اللجنة، الزملاء المحررين العسكريين وشباب المهنة للمشاركة، لتواصل الأجيال والخبرات والاحتفاء بالمناسبة الوطنية.

الصحفيين سيناء