"الصحافة على جبهتي تحرير وتطهير سيناء".. حلقة جديدة من صالون تواصل الأجيال

تعقد لجنة المعاشات برئاسة أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، حلقة جديدة من صالون تواصل الأجيال بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان: "الصحافة على جبهتي تحرير وتطهير سيناء".

تناولت الحلقة بطولات رواد المهنة من المحررين العسكريين، في حرب السادس من أكتوبر 1973، ومعارك تطهير سيناء من الإرهاب في العملية الشاملة.

ويستضيف الصالون عميد المحررين العسكريين الكاتب الصحفي القدير عبده مباشر، واللواء أسامة الجمال المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، وذلك يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر في تمام السادسة مساءً.

ودعا الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، رئيس اللجنة، الزملاء المحررين العسكريين وشباب المهنة للمشاركة، لتواصل الأجيال والخبرات والاحتفاء بالمناسبة الوطنية.