بروتوكول بين "مصر الخير" و"مياه سوهاج" لتجديد ومد الشبكات لخدمة 15 ألف مستفيد

وقعت كلًا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ومؤسسة مصر الخير بروتوكول تعاون بهدف إحلال وتجديد ومد شبكات مياه الشرب في عدة قرى بمحافظة سوهاج لخدمة 15 ألف مستفيد من الأسر الأكثر احتياجًا.

وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التنمية الذاتية والصحية والخدمية للمواطنين.

ووقع البروتوكول كلًا من المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي والدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة ممثلًا عن مؤسسة مصر الخير.

ويتضمن البروتوكول مد شبكات مياه بطول 5 كيلومترات بقرية الزواتنة الغربية بمركز جرجا لخدمة 3000 نسمة، ومد خطوط مياه بقرية نيدة بطول 3 كيلومترات لخدمة 1500 مواطن، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات مياه بقرية جهينة الشرقية بطول 17 كيلومتراً لخدمة 6000 نسمة، وأعمال أخرى تشمل قرية نجع النجار وقرية الديابات، وحفر بئر مياه بعرابة أبو الدهب لزيادة كمية المياه المنتجة.

وقالت الدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إن برنامج توصيل مياة الشرب بمؤسسة مصر الخير يعد أحد الاستراتيجيات الصحية للوقاية من الأمراض، موضحة أنه منذ بدء البرنامج استطاع قطاع الصحة خدمة أكثر من 5.4 مليون مستحق من الشريحة الأكثر احتياجا، في أكثر من 100 قرية ونجع على مستوى 23 محافظة مع التركيز على محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

وأشادت الجوهري بالتعاون بين مؤسسة مصر الخير والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة من عام 2016 حتى 2024، لخدمة المستحقين والقري الأكثر فقرا.

في نهاية اللقاء، كرّم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار الدكتورة عفاف الجوهري بدرع تذكاري، تقديرًا لجهودها وتعاونها في دعم الأسر الأولى بالرعاية بسوهاج وتوفير مياه نظيفة للمناطق الأكثر احتياجًا.

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