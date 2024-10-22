محافظ البحيرة في جولة مفاجئة بقرية الأبعادية لمتابعة سير العملية التعليمية

أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة مفاجئة اليوم الثلاثاء، بقرية الأبعادية بمركز دمنهور، بهدف متابعة سير العملية التعليمية والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والتأكد من تذليل أي معوقات قد تؤثر على تقديم تلك الخدمات بجودة تليق بمواطني القرية.

واستهلت محافظ البحيرة، جولتها بتفقد مدرسة الأبعادية الثانوية المشتركة، ووجهت بضرورة توفير كافة سبل الدعم اللازم لضمان استمرارية العمل التعليمي بكفاءة.

وتفقدت مدرسة الأبعادية الابتدائية، حيث تابعت سير العملية التعليمية ميدانيًا، والتقت بعدد من الطلاب وأجرت معهم حوارًا وديًا، حثتهم فيه على المثابرة والجهد في تحصيل العلم ليكونوا عناصر ناجحة تخدم وطنهم في المستقبل.

وشددت محافظ البحيرة، خلال جولتها على الالتزام بكافة القرارات التي تضمن حسن سير العملية التعليمية، ومواجهه أي سلبيات قد تعيق تحقيق الأهداف التعليمية.

كما طالبت هيئة التدريس بتوفير بيئة تعليمية ملائمة تساهم في تعزيز تحصيل الطلاب، مؤكدة ضرورة تذليل أي عقبات تواجههم.

وخلال جولتها بالقرية، تفقدت المحافظ البنك الزراعي والوحدة البيطرية بقرية الأبعادية، مؤكدة على أهمية تسهيل الخدمات الزراعية والبيطرية للمزارعين والمواطنين في القرية، ومشددة على إزالة أي معوقات تعترض سير تلك الخدمات.

كما شملت الجولة زيارة مكتب بريد الأبعادية، حيث حرصت المحافظ على التأكد من تقديم الخدمات البريدية، وتلبية احتياجات المواطنين بسرعة وكفاءة.

وخلال جولتها، التقت الدكتورة جاكلين عازر بعدد من المواطنين الذين عرضوا مطالبهم المتعلقة بالخدمات المتاحة في القرية.

وأكدت محافظ البحيرة، أنه سيتم دراسة تلك المطالب والعمل على تلبية احتياجاتهم في أقرب وقت ممكن.