معيط: انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالسويس خلال أيام وأسوان بداية 2025

قال الدكتور محمد معيط رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة سيتم تطبيقها بمحافظة السويس خلال أيام، ونحن في انتظار قرار رئيس مجلس الوزراء ببدء العمل .



وأضاف رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل خلال حواره مع "البوابة نيوز"، أن المنظومة ستطبق بمحافظة أسوان بداية عام 2025، ونحن حريصون على نشر الوعي بمزايا وخدمات المنظومة خاصة عند بداية ضم أي محافظة لها، خاصة أن الاشتراك في منظومة التأمين الصحي للمواطنين إلزاميًا، وبالتالي تدخل الأسرة كلها، بمعنى أن الشخص يعول أبويه وزوجته وأبنائه تدخل الأسرة كلها سواء كان يدفع هو نسبة الاشتراك، أو كان من غير القادرين وتسدد الخزانة العامة الاشتراكات نيابة عنه.



وبسؤاله، عن دور التكنولوجيا في هيئة التأمين الشامل أكد معيط أن التكنولوجيا هي عصب التأمين الصحي الشامل، ولن يكون هناك نجاح دون منظومة تكنولوجية على أعلى مستوى، خاصة أن منظومة التأمين الصحي الشامل عندما تكتمل ستغطي بخدماتها أكثر من 120 مليون نسمة، ولذا نهتم بملف التكنولوجيا بشكل كبير وعلى عام 2025، ستكون كل النظم التكنولوجية اكتملت وتغلبنا بالفعل على جميع التحديات في هذا الملف.