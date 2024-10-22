تصاعد أعمدة الدخان من الضاحية الجنوبية لبيروت جراء الغارات الإسرائيلية

أفاد مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" بشن جيش الاحتلال غارة إسرائيلية على منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأوضح مراسل الفضائية، أن الاحتلال يشن غارة إسرائيلية على الهرمل في البقاع الشمالي شرقي لبنان.

وأضاف المراسل، أن هناك تصاعد لأعمدة الدخان من الضاحية الجنوبية لبيروت جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

ويتزايد التصعيد الإسرائيلي في لبنان إلى حد مقلق للمجتمع الدولي، حيث شن الاحتلال هجمات نوعية على الجنوب اللبناني وأجهزة الاتصال اللاسلكية، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى، بجانب آلاف المصابين، من عناصر حزب الله جراء تلك الهجمات الإسرائيلية.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر، حيث تزايدت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.