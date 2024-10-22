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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تشغيل المخابز يوميًا من الساعة الـ5 صباحًا

تلبيةً لاحتياجات المواطنين ولجان لاستبيان أرائهم

اللواء علاء عبد المعطي
اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ
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 أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن تشغيل جميع المخابز على مستوى المحافظة اعتبارًا من الساعة الـ 5 صباحًا يوميًا، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكَّد محافظ كفر الشيخ، أن هذا القرار جاء تلبية لرغبة المواطنين، وتوفير الخبز التمويني في أوقات مبكرة تتناسب مع احتياجاتهم، مشيرًا إلى أنه سيتم استطلاع آراء المواطنين بنموذج استبيان، لتحديد الموعد الأنسب لصرف الخبز التمويني من خلال لجان الرقابة والمرور على المخابز، لاتخاذ القرار الأنسب طبقًا لرغبة المواطنين.

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