7.3 % ارتفاعاً في حجم الصادرات المصرية إلى دول البريكس خلال 8 أشهر

أظهرت بيانات الجهاز اليوم الثلاثاء ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع دول البريكس ليسجل 30.2 مليار دولار خلال ال8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 26.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 15% . حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى تجمع دول البريكس 5.7 مليار دولار خلال ال8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 5.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 7.3 % .

وجـاءت السعودية على رأس قائمة أعلى تجمع دول البريكس استيراداً من مصرخلال ال8 أشهر الأولى من عام 2024 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.2 مليار دولار، يليها الإمارات 1.8 مليار دولار، ثم البرازيل 488 مليون دولار، ثـم روسيا 438 مليون دولار، ثم الهند 343 مليون دولار ثم الصين 290 مليون دولار .

أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى تجمع دول البريكس خلال ال8 أشهر الأولى من عام 2024

• لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 979 مليون دولار .

• خضروات وفواكه بقيمة 967 مليون دولار .

• الات وأجهزة كهربائية بقيمة 415 مليون دولار .

• وقود وزيوت معدنية بقيمة 358 مليون دولار .

• حديد وصلب بقيمة 254 مليون دولار .

وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من تجمع دول البريكس 24.5 مليار دولار خلال ال8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 20.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 17%.

وتصدرت الصين قائمة أعلى تجمع دول البريكس تصديراً لمصر خلال ال8 أشهر الأولى من عام 2024 ، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 9.8 مليار دولار ، يليها السعودية 4.3 مليار دولار، ثم روسيا 4.1 مليار دولار ثم البرازيل 2.5 مليار دولار، ثم الهند 2 مليار دولار، ثم الإمارات 1.8 مليار دولار

أهم المجموعات السلعية المستوردة من تجمع دول البريكس خلال ال8 أشهر الأولى من عام 2024

• الات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 4.2 مليار دولار .

• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 3.4 مليار دولار .

• حبوب بقيمة 2.6 مليار دولار .

• حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 2.2 مليار دولار .

• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.8 مليار دولار .

وسجلت قيمة استثمارات تجمع دول البريكس بمصر 4.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 19.5 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022 .

واحتلت السعودية المرتبة الاولى في قائمة تجمع دول البريكس الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2022/2023 حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 1.8 مليار دولار يليها الإمارات 1.5 مليار دولار ثم الصين 750 مليون دولار ثم الهند 154.4 مليون دولار ثم روسيا 125.9 مليون دولار .

كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في تجمع دول البريكس 17.3 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 22 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022 .

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى في قائمة أعلى تجمع دول البريكس في قيمة الاستثمارات المصرية بها خلال العام المالى 2022/2023 حيث بلغت قيمة استثمارات مصر فيها 7.8 مليار دولار ، يليها الإمارات 5.2 مليار دولار، ثم الصين 2.5 مليار دولار ، ثم روسيا 789.5 مليون دولار ، ثم الهند 488.4 مليون دولار .

وقد كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بتجمع دول البريكس 10.4 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 14.5 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة اعلى تجمع دول البريكس في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022/2023 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8.3 مليار دولار يليها الإمارات 2.1 مليار دولار ثم الصين 19.5 مليون دولار ثم روسيا 15 مليون دولار ثم الهند 7.5 مليون دولار .

كما بلغ حجم تحويلات العاملين من تجمع دول البريكس بمصر 95 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 103 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 .

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأجانب من تجمع دول البريكس بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين الإماراتيين بمصر 35.5 مليون دولار ثم السعودية 26.1 مليون دولار ثم الهند 23 مليون دولار ثم جنوب افريقيا 6.1 مليون دولار ثم الصين 3.5 مليون دولار .

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدول تجمع البريكس طبقــاً لتقـديـرات البعثة 2.2 مليون مصري حتى نهاية عام 2023 .

هذا زتتجه أنظار العالم اليوم نحو مدينة قازان بروسيا حيث تنعقد قمة تجمع دول البريكس في الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر ويضم تجمع دول البريكس في الأساس ( البرازيل ـ روسيا ـ الهند ـ الصين ـ جنوب افريقيا ) وانضمت مصر رسمياً إلى تجمع البريكس مع بداية يناير 2024 مع عدد من الدول وهى السعودية ـ الإمارات ـ ايران ـ اثيوبيا .

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