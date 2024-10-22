تباين مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

تباينت مؤشرات البورصة، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 13.7 مليار جنيه، مدعوم بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 2.182 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 30,427.35 نقطة، وتراجع أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 13,349.84 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.03% ليغلق عند 37,748.07 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 3,189.05 نقطة، وكذا مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 2.34%، ليغلق عند مستوى 7,861.84 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 1.8%، ليغلق عند مستوى 11,048.26 نقطة، وكذا مؤشر "EGXSP" بنسبة 1.04%، ليغلق عند مستوى 6,546.84 نقطة .

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الإتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 49.1 مليون جنيه، و 62.5 الف جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 111.7 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 5 مليارات جنيه، وذلك بعد التداول على 1.1 مليار سهم، من 142.4 ألف صفقة منفذة.