بالفيديو.. مرافعة قوية للنيابة على اللاعب أحمد فتوح ومطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليه

طالبت النيابة بتطبيق أقصى العقوبات على اللاعب أحمد فتوح، خلال جلسة محاكمته في قضية دهس مواطن بسيارته، مشيرة إلى أنه يمثل قدوة للشباب، لكنه أساء استخدام هذه الصورة من خلال تعاطيه المخدرات ورعونته في القيادة، مما أدى إلى وفاة الضحية.

وأجلت محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح للنطق بالحكم إلى 16 نوفمبر المقبل.

وحضر أحمد فتوح جلسة المحكمة برفقة فريق دفاعه، حيث تم إدخاله قفص الاتهام خلال النظر في القضية، وبعد المداولات، تم رفع الجلسة للنطق بالحكم في الجلسة المقبلة.