ads
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بالفيديو.. مرافعة قوية للنيابة على اللاعب أحمد فتوح ومطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليه

اللاعب أحمد فتوح
اللاعب أحمد فتوح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طالبت النيابة بتطبيق أقصى العقوبات على اللاعب أحمد فتوح، خلال جلسة محاكمته في قضية دهس مواطن بسيارته، مشيرة إلى أنه يمثل قدوة للشباب، لكنه أساء استخدام هذه الصورة من خلال تعاطيه المخدرات ورعونته في القيادة، مما أدى إلى وفاة الضحية.

وأجلت محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح للنطق بالحكم إلى 16 نوفمبر المقبل.

وحضر أحمد فتوح جلسة المحكمة برفقة فريق دفاعه، حيث تم إدخاله قفص الاتهام خلال النظر في القضية، وبعد المداولات، تم رفع الجلسة للنطق بالحكم في الجلسة المقبلة.

 

اللاعب أحمد فتوح جنايات مطروح دهس مواطن لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح