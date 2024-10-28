انطلاق مشروع تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلاً بقرى العامرية غرب الإسكندرية

قدمت الحكومة مجموعة من المشروعات المختلفة في العديد من القطاعات وأبرزها قطاع البترول والمسؤول بشكل مباشر عن دعم وتنمية القرى المحيطة بمناطق العمل البترولي في محافظات مصر، وكان أبرزها محافظة الإسكندرية.

وجاءت إستراتيجية قطاع البترول ضمن خطة الدولة للتطوير والتنمية المحلية التي تسعى إليها بشكل مستمر، لوضع مصر في خارطة الدول الأكثر تطوراً سواء على المستوى العالمي أو العربي اقتصادياً وتنموياً، وانعكاسا لمبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية وبناء الإنسان.

وأوكلت الحكومة قطاع البترول خطة دعم القرى المحيطة بمناطق العمل البترولي، حيث افتتح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مشروع تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلاً بقرية الروضة 45 وقرية الوفاء والأمل بمنطقة العامرية بالإسكندرية.

وبهذا المشروع تم تسليم أهالي القريتين مفاتيح المنازل التي تم إعادة تأهيلها وتجديدها وتأثيثها بالكامل، من خلال تزويدها بالفرش والأجهزة الكهربائية، كما تم توفير (20) مشروعاً صغيراً وكذلك تسليم رؤوس الماشية كمصادر للدخل للأهالي وذلك بتكلفة إجمالية أكثر من 19 مليون جنيه، قامت به شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك ) بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وفي كلمته أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول أن الوزارة تلعب دور إيجابي في خدمة المجتمع، من خلال تنفيذ مشروعاته ومواقع العمل والإنتاج بمختلف مناطق مصر، وهي امتدادا لجهود الوزارة التى تهتم بتنمية العنصر البشرى ودعمه انطلاقاً من دوره الهام فى تحقيق النجاحات.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن هذا المشروع في قريتي الروضة 45 والوفاء والأمل يبرهن على أن الوزارة على درجة كبيرة من المسؤولية تجاه المواطن، وان هناك فروق شاسعة فى الوضع لصالح المواطن بعد تنفيذ مشروع وزارة البترول لإعادة تأهيل القريتين الذى حول السلبيات إلى مزايا ووفر إلى جانب تجديد المنازل مصادر الرزق والدخل المستدام لاهالى القريتين، مشيداً بجهود شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك ) وقيادتها فى تقديم مشروعات نافعة للمجتمع.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو لطفى رئيس مجلس الإدارة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية( أموك ) على أهمية المشروع الذى يمس حياة الناس ويعود عليهم بمردود ايجابى فى توحيد الجهود الخاصة بمساهمة القطاع وشركائه فى أداء دوره المجتمعى لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، والمجتمع المصرى ككل كداعم أساسى لأهداف الدولة المصرية فى المبادرة الرئاسية(حياة كريمة).

واوضح المهندس احمد الجندى رئيس جمعية الأورمان أن هذا المشروع يعد جزء صغير مما قدمته وزارة البترول على مدار السنوات الماضية فى خدمة المجتمع، معرباً عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية الممتدة مع وزارة البترول فى مشروعات تخدم القطاع الصحى والرعاية المجتمعية للأسر الاولى بالرعاية وصلت قيمتها إلى 170 مليون جنيه.