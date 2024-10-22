نُظمت سهرة للصلاة والتوبة من أجل السلام في العالم، ببازيليك السيدة العذراء، بمصر الجديدة تحت شعار "ليكن سلام على الأرض".

جاء ذلك استكمالًا للمسيرة الروحية، التي يعيشها شباب الكنيسة اللاتينية بمصر، في سنة الصلاة استعدادًا يوبيل 2025 "حجاج الرجاء".

ترأس الصلاة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بتنظيم من لجنة الشباب بالمطرانية، بقيادة المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، وأعضاء الكورال من الشباب.

شارك في الصلاة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، والمطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر.

كذلك، حضر الأب الربان فيليبس عيسى، راعي كنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان من والراهبات، من مختلف الرهبانيات، بمشاركة العديد من أعضاء الحركات، والأنشطة الرسولية، والشباب، والمؤمنين، من جنسيات مختلفة.

تضمنت الأمسية الروحية السجود أمام القربان الأقدس، والصلاة لعدد إحدى وثلاثين دولة، يوجد بها حروب، ونزاعات مع سماع شهادات شخصية عميقة، تتحدث عن معانات الشعوب المجاورة من أضرار الحرب، وكيف يجعل كل منهم ثقته في الله خاصةً، في أوقات الشدة والتجربة.

شارك أثناء الصلاة فرق كورال البازيليك، ومجموعة القديسة تريزا، والشبيبة السودانية، والإرترية مع المرنمة سيلفيا عودة، التي رنمت طلبًا لشفاعة أمنا مريم العذراء، سلطانة السلام