مقتل والي العراق في تنظيم داعش بشمال شرق البلاد

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، عن مقتل "والي العراق" في تنظيم داعش الإرهابي.

وقال السوداني إن "والي العراق" في تنظيم داعش قتل في عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة جبال حمرين بشمال شرق البلاد.

وذكر في بيان "أبارك لأبناء شعبنا الكريم مقتل ما يسمى (والي العراق) في تنظيم داعش الإرهابي، وثمانية من كبار قيادات التنظيم، في العملية البطولية النوعية لجهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني، وبإشراف العمليات المشتركة، التي استهدفت جحور الإرهاب المختبئين بها في جبال حمرين".

وأضاف "نشدّ على أيدي أبطال جميع أبناء قواتنا الأمنية، ونؤكد أنه لا مكان للإرهابيين في العراق، وسنلاحقهم إلى مخابئهم ونقضي عليهم، حتى تتطهر أرض العراق منهم ومن أفعالهم الآثمة".