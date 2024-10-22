قررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات، الثلاثاء، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، وبعضوية كل من المستشار أمام محمد فؤاد الصيرفي، والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي، والمستشار حسام محمد احمد الصياد، وسكرتير المحكمة حسن عمر؛ تأجيل محاكمة أحمد فتوح لجلسة 16 نوفمبر لمرافعة الدفاع .

كانت جنايات مطروح قد قررت في جلستها بتاريخ 16 سبتمبر الماضي؛ إخلاء سبيل المتهم أحمد محمد أبو الفتوح وشهرته " أحمد فتوح " لاعب كرة قدم محترف بنادي الزمالك، بضمان مالي 50 ألف جنيه وتأجيل محاكمته لجلسة 22 أكتوبر الجاري.

وكان دفاع المتهم قد طالب هيئة المحكمة في الجلسة السابقة بإخلاء سبيله، حيث لا يخشى هروبه، مع المطالبة بانتقال هيئة المحكمة لمعاينة مكان الحادث، واستدعاء الطبيب الشرعي وضابط التحريات ومدير مرفق إسعاف مطروح، وخبير في الطرق والكباري للاستماع إلى شهاداتهم، في ملابسات وظروف الحادث.

وكانت هيئة المحكمة، قد عقدت أولى جلسات نظر القضية، يوم 19 أغسطس، وتم تأجيل نظر القضية لجلسة 16 سبتمبر، بعد أن واجهت المتهم باتهامه بتعاطي المخدرات واتهامه بقيادة سيارته بسرعة عالية مما تسبب في القتل الخطأ للمجني عليه.

وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، بتلقي بلاغ بقيام المتهم "أحمد فتوح" قام أثناء قيادته السيارة بالاصطدام بالمجني عليه "السيد احمد" أثناء عبوره الطريق، بسبب السرعة الزائدة وذلك كون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.

وكشفت التحقيقات وأمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، في يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونيا علي النحو الثابت في التحقيقات، قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد" وتسبب خطأ في وفاة المجني عليه.

تأجيل محاكمة أحمد فتوح لجلسة 16 نوفمبر

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