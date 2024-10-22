مواعيد العرض الأول بالعالم العربي للفيلم الفلسطيني "شكرًا لأنك تحلم معنا" في الجونة السينمائي

يشهد الفيلم الفلسطيني شكرًا لأنك تحلم معنا للمخرجة ليلى عباس عرضه الأول بالعالم العربي في مهرجان الجونة السينمائي (24 أكتوبر - 1 نوفمبر) حيث ينافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وذلك بحضور المخرجة والمنتج حنا عطالله والممثلين كامل الباشا وأحمد خطار والمؤلف الموسيقي أحمد الصاوي والمونتيرة هبة عثمان.

مواعيد العرض:

● الخميس 31 أكتوبر الساعة 7:00 مساءً - فيستيفال بلازا

● الجمعة 1 نوفمبر الساعة 02:15 ظهرًا - سينما البحر 1

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان لندن السينمائي التابع لمعهد السينما البريطاني (BFI) وهو من تأليف وإخراج ليلى عباس، وهو إنتاج فلسطيني ألماني قطري مشترك.

الفيلم من بطولة ياسمين المصري وكلارا خوري وكامل الباشا وأشرف برهوم، و مدير تصوير كونستانتين كرونينج ومونتاج هبة عثمان. تتولى MAD Distribution التوزيع في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم.