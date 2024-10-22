انفوجراف| أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٦8 من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 15 وحتى 21 اكتوبر الجاري.

وخلال هذا الأسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، ضمن مبادرة بداية 29 قافلة بيطرية مجانية لحماية الثروة الحيوانية ضمن مبادرة بداية، بنواحي قرى المحافظة، وتقديم خدمات الكشف والفحص والجراحات والعلاج بالمجان، كما تم عقد (٣٦) ندوة ارشادية لتوعية صغار المربين للأمراض الوبائية واهمية التحصين، كما تم شن حملات على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 5 طن و85 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومقطعات لحوم ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، متابعة حملة مكافحة القوارض ما بعد المحاصيل الصيفية في مركز بنها جمعيات منشأة بنها وكفرمويس وشبلنجه ومنية السباع.

بينما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة المنوفية ومعهد بحوث صحة الحيوان والادارة المركزية للإرشاد الزراعي، قافلة زراعية ضمن مبادرة بداية، حول اهم التوصيات الفنية قبل زراعة القمح، كما تم ازالة (53) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كذلك تم المرور على الجمعيات الزراعية بمركز الشهداء، كما واصلت المديرية اعمال تطهير المساقي، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، ندوة ارشادية بالمركز الإرشادي لقطاع المراقبة للتنمية التعاونية، حول اهم التحصينات الواجبة ورعاية العجول الرضيعة والابقار العشار، كما تم تنظيم حفل تخرج المزارعين للمدرسة الحقلية لمحصول الارز، كما أطلقت مديرية الطب البيطري، 72 قافلة بيطرية شاملة بجميع مراكز المحافظة، كما تم شن حملات على الأسواق والمحلات والمطاعم والثلاجات، كما شنت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، حملات للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية بمراكز المحافظة، كما أطلقت مديرية الطب البيطري، قوافل بيطرية مجانية بنطاق المحافظة، وتم عمل ندوات إرشادية، لدعم مربي الماشية بالمحافظة.

فيما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 5 قوافل بيطرية مجانية شاملة بمراكز: الزقازيق، منيا القمح، بلبيس، ابوحماد، القنايات، حيث تم علاج الامراض: الباطنية، التنفسية، الجراحية، التناسلية، وفحص السونار ورش وتجريع وترقيم وتسجيل اكثر من 6980 حيوان، كما تم شن حملات للتفتيش على مراكز بيع الأدوية البيطرية بمركزي كفر صقر، منيا القمح، كما تم الانتهاء من تحصين 118 ألف و740 رأس ماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، كما استقبلت مديرية الزراعة بالنوبارية، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات لمتابعة منظومه كارت الفلاح، لضبط عمليه توزيع السماد طبقا للزراعات الموجودة على الطبيعة والتأكد من توصيل الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها، كما تم المرور على الزراعات التصديرية مثل الفراولة والبطاطس والموالح والنخيل والبلاك بيري وروز بيري.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، ندوة إرشادية لمحصول القمح استعدادا لموسم الزراعة، بالتعاون مع الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بحضور عدد من مزارعي المنطقة، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور على أنشطة القطاع الزراعي بجنوب بورسعيد، ولقاء العاملين والمزارعين، وتفقد الجمعيات الزراعية، والمرور على الزراعات، كما تم عقد ندوة ارشادية استعدادا لزراعة محصول القمح ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح، كما اعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط، الانتهاء من علاج نحو٢٠٠٠ طائر، مع تنفيذ لجنه للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة، كما تم عقد ندوة توعوية بعنوان "استراتيجية مصر ٢٠٣٠ ومبادرة مصر خالية من السعار"، وعقد لقاءات ارشادية، كما تم توزيع كتيبات خاصه بأمراض الحمام، البط، الرومي، والأرانب والسعار والحيوانات الاليفة.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع مباحث التموين ومديريتي التموين والصحة، حملات على اسواق بيع وتداول اللحوم، حيث تم ضبط احد المخازن به ١٦٠ كجم لحم مفروم، ١٢٤ كجم لحم قطع، ٢٠٠ كجم كبدة، غير صالحة للاستخدام الأدمي، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، لقاء مع العاملين بالمديرية لعرض ما تم انجازه وما تحقق من الخطة السابق، كما تم متابعة الأعمال بمنظومة كارت الفلاح، كما تم توفير تقاوي القمح والشعير والفول للجمعيات بالمحافظة مدعومة بنصف الثمن من وزاره الزراعة، كما تم المرور على الزراعات، ومتابعة أعمال المكافحة، وتفقد عدد من مزارع الإنتاج الحيواني، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، ندوة موسعة حول محصول القمح، كما تم شن حملات للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية حيث تم إزالة حالتين تعدى على الأراضي الزراعية بمراكز طامية، الفيوم، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، ندوة ارشادية بالمركز الإرشادي بمركز ببا حول مكافحه القوارض، وتدوير المخلفات، كما شنت مديرية الطب البيطري، حملات تفتيش على محلات الجزارة ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، حيث تم تحرير عدد ٧ محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية.

وخلال هذا الأسبوع أيضا أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، ٣ قوافل بيطرية مجانية شاملة بمركزي سمالوط والمنيا، وتقديم خدمات الفحص والكشف والعلاج بالمجان للمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، كما تم تدريب عدد من طلاب وخريجي كليات الطب البيطري، مما يساهم في تأهيلهم وتعزيز مهاراتهم العملية، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، اجتماع مع الادارات التعاونية لمناقشة ومتابعة اعمال القطاع التعاوني الزراعي ومناقشة اهم ما يستجد من اعمال، كما تم متابعة عمليات توريد الأقطان المحلية صنف جيزة 95 لمراكز تجميع الاقطان بأسيوط « شونة درنكة، وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، المرور على مساحات القصب، بمركز دشنا وفحص مساحات القصب لاكتشاف أية إصابات والوقوف علي حالة القصب علي الطبيعة والتواصل مع المزارعين وحثهم على إتباع طرق الوقاية والعلاج المناسب للحفاظ علي محصول قصب السكر وزيادة الإنتاجية، ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، ندوة ارشادية بمقر المركز الإرشادي الجديد بمجمع الخدمات بالقرية، حول اهم العمليات الزراعية لمحصول القمح لزيادة الإنتاجية وكذلك اهم العمليات الزراعية لمحصول القصب بعد الحصاد، كما تم متابعة اعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض عقب المحاصيل الصيفية على مستوى المحافظة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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