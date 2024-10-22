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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس وزراء العراق: قتلنا قائد تنظيم داعش في البلاد

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، القضاء على قائد تنظيم "داعش" في البلاد في عملية عسكرية بجبال حمرين شمال شرقي العراق.


وكتب السوداني في منشور على حسابه الشخصي بموقع X : أبارك لأبناء شعبنا الكريم مقتل ما يسمى (والي العراق) في تنظيم داعش الإرهابي، و8 من كبار قيادات التنظيم، في العملية البطولية النوعية لجهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني، وبإشراف العمليات المشتركة، التي استهدفت جحور الإرهاب المختبئين بها في جبال حمرين".

وأضاف: نشدّ على أيدي أبطال جميع أبناء قواتنا الأمنية، ونؤكد أنه لا مكان للإرهابيين في العراق، وسنلاحقهم إلى مخابئهم ونقضي عليهم، حتى تتطهر أرض العراق منهم ومن أفعالهم الآثمة".

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