محافظ أسوان يتفقد موقف النقل الثقيل بأبو سمبل لتفادي تكدس الشاحنات بمعبر قسطل

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان موقف سيارات النقل الثقيل بمدينة أبو سمبل السياحية، من أجل عدم تكرار ظاهرة تكدس الشاحنات المتجه إلى معبر قسطل داخل مدينة ابوسمبل السياحية وتأثير ذلك على حركة السياحة داخل المدينة.

تنفيذ إنشاء أماكن انتظار المركبات والسيارات من خلال الخطة المشتركة للمحافظة بتكلفة بلغت 40 مليون جنيه

واستمع المحافظ أثناء تفقده للموقف برفقه القيادات التنفيذية لشرح من سيد سعدي، رئيس المدينة مكونات الموقف، والذي أشار إلى أنه مقام على مساحة 68 ألف م2 منها 16 ألف م2 بلاطات خرسانية، و 40 ألف متر تربة أساس، وتم تنفيذ إنشاء أماكن انتظار المركبات والسيارات من خلال الخطة المشتركة للمحافظة بتكلفة بلغت 40 مليون جنيه، ويضم خدمات متنوعة من البوفية ودورات المياه، ويستوعب الموقف نحو 500 سيارة.

وأوضح، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان يتم التنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل تحريك المركبات والحافلات المتجهة إلى دولة السودان الشقيق عبر منفذ قسطل البري.

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