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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة المتهم بقتل شقيقته بكرداسة للمحاكمة

ارشيفية
ارشيفية
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قررت النيابة العامة إحالة المتهم بقتل شقيقته وسرقتها بسبب مروره بضائقة مالية بكرداسة إلى المحاكمة الجنائية.

البداية كانت بتلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل مصابة بكدمات وسجحات ولقيت مصرعها خلال محاولات إسعافها وادعاء تعدي آخر ومقيمة بدائرة المركز

بالإنتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة ترزي شقيق المجني عليها قام بالتعدي عليها لسرقة قرطها الذهبي لمروره بضائقة مالية وفر هاربا.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مركز شرطة كرداسة ربة منزل لمحاكمة الجنائية