ندوة عن أهم المناطق الأثرية بمعهد فتيات الفيوم الابتدائي| صور

قامت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم اليوم الثلاثاء، وبالتعاون مع المنطقة الأزهرية بإقامة ندوة عن أهم المناطق الاثرية بالفيوم بمعهد فتيات الفيوم الابتدائي.

وذلك بحضور الشيخ محمود حسانين وكيل وزارة المنطقة الأزهرية بالفيوم والشيخ على فرحات مدير التعليم الثانوى والشيخ متولى هديب مدير تعليم اعدادى وأميمة محمد مديرة معهد الفتيات الفيوم ووفاء مصطفى وكيلة المعهد.

وقامت نرمين عاطف مديرة إدارة الوعي الأثري" بتوضيح معنى الوعي الأثري وأهميته التى تساهم بشكل كبير في بناء وعي الأطفال بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي العريق لمصر والمواقع الاثرية والتراثية وتعزيز الهوية الوطنية وأكدت على ضرورة الإلتزام بالتعامل مع الآثار والحفاظ عليها، واوضحت تاريخ محافظة الفيوم واهتمام الملوك بها عبر العصور ومساميتها قديماً وشرحت أهمية منطقة اللاهون الأثرية.

كما قامت هدى محمد مفتش آثار بإدارة الوعى الاثري بشرح أهم المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم؛ حيث تزخر الفيوم بالعديد من المواقع الأثرية وأوضحت أهم المساجد الإسلامية بالفيوم وأهميتها التاريخية.

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