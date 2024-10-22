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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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غادة عبدالرحيم تلتقى خبراء الأمم المتحدة بالمؤتمر العالمى للسكان والصحة

غادة عبدالرحيم تلتقى
غادة عبدالرحيم تلتقى خبراء الأمم المتحدة
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التقت  الدكتورة  غادة  عبدالرحيم  أستاذ علم النفس التربوي المساعد ومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي خلال  مشاركتها  اليوم فى فعاليات المؤتمر  العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية  بـ عادلة خضر  من مكتب  بالأمم المتحدة بالشرق  الأوسط  وشمال افريقيا وسكوت ستانلى خبير  اقتصادى مكتب المنسق المقيم  للأمم المتحدة بمصر.


وتناول  اللقاء  مناقشات  حول  الموضوعات التى  يتناولها المؤتمر   وسبل  الاستثمار  فى التنمية البشرية  مؤكدة  ان المؤتمر يشكل فرصة لتبادل  المعرفة بين الخبراء والمتخصصين  المحليين والدوليين  للتباحث  حول  القضايا  الصحية الراهنة  وتأثيرها على التنمية البشرية .
 

وقالت غادة عبدالرحيم إن  الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي  شاركت اليوم الثلاثاء، بكلمة في جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC) تحت عنوان "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام.
وأكدت الوزيرة   فى كلمتها أنه  خلال التمويل الخارجي لدعم قطاع التنمية البشرية، حيث تم تخصيص مبلغ 118 مليار جنيه من موازنة الباب السادس لقطاع التنمية البشرية في خطة العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، فتبلغ محفظة التعاون الدولي لدعم قطاع التنمية البشرية حوالي 7 مليار دولار، من خلال التمويلات الميسرة، الدعم الفني، المنح، مبادلة الديون.

ونوهت إلى أن الوزارة تضع التنمية البشرية على رأس محاور التعاون مع الشركاء الدوليين، أثناء صياغة وإعداد الاستراتيجيات القُطرية للتعاون بين مصر وشركاء التنمية – مثل الأمم المتحدة، مجموعة البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، وغيرهم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، مؤكدة أنه لن تتحقق التنمية الاقتصادية إلا بتعزيز التنمية البشرية.

وقالت إنه من المقرر أن يتم إطلاق المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد، واستخدامه لتوجيه الاستراتيجيات لخفض معدلات الفقر، وتعزيز القدرات الوطنية في شأن بيانات الفقر متعدد الأبعاد، وضمان إصدار مؤشرات كمية ونوعية ذات دقة عالية، من أجل التكامل مع جهود المراجعات الطوعية الوطنية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .

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