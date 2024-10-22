محافظ كفر الشيخ يكرم 47 طالبًا من الحاصلين على دورات الـI iCDL

‏كرّم، اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، 47 طالبًا وطالبة من طلاب المدارس الحاصلين على دورات الـ ICDL في فترة الاجازة الصيفية، بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن هذه البرامج والدورات تركز على تنمية مهارات الطلاب، وتعزيز قدرات المتدربين، والمساهمة في تطوير المجتمع، وتوفير فرص تعليمية وتدريبية متميزة تلبي احتياجات السوق وتساهم في بناء مجتمع معرفي متطور، موضحًا أن المركز ملتزم بتقديم المزيد من الدورات التدريبية المتقدمة في مجالات مختلفة، بهدف تمكين الطلاب والشباب من مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

حيث كرم محافظ كفرالشيخ، الحاصلين على دورة ICDL، وهم: محمود علي عبد القادر يوسف، عهد السيد عبد السميع، جودي سمير السيد شحاته، ريم سمير السيد شحاته، محمد سمير السيد شحاته، لوجى السيد عبد السميع، محمد عبد العزيز عبد العاطي محمد، فتحي احمد فتحي، عبد الرحمن احمد فتحي، عدلي شعبان عدلي عمارة، ياسمين شعبان عدلي عمارة، ياسين شعبان عدلي عمارة، منى محمود محمد المدبولي، عمر عبد المنعم يوسف نصير، محمد صلاح السيد الحداد، بسملة ابو اليزيد صلاح الحداد، عمار أبو اليزيد محمد ابو زيد، محمد أحمد شهاوى أحمد، سيف الدين أحمد محمد علي، حاتم مصطفى قطب عبدالله، مى السيد محمود يوسف خاطر، مروان محمد جمعه الجعفري، عمر محمد جمعه الجعفري، مالك محمد صابر حميدة حسين، بسمة أحمد رشدي عبد الحافظ، عمر أحمد بدير محمد، يوسف محمد أحمد السيد، ابراهيم محمد عميرة، حنين محمود عبد الخالق، رحمة محمود عبد الخالق، اية صلاح اسماعيل عابدين، كرمة أحمد محمد العمروسي، محمد أحمد محمد العمروسي، اسراء يوسف أنور يوسف، محمد سعيد مصطفى، أحمد محمد ابراهيم كشكة، مودة السيد أحمد عبد الدايم، سهيلة عادل محمد علي، علي عبد المجيد علي الرويني، محمد أحمد ادريس عبد المقصود، روان أحمد محمد أحمد حسن، مريم عاطف عبد الفتاح شاهين، يوسف عاطف عبد الفتاح شاهين، محمد إيهاب مصطفى شنح، إسراء السعيد عبد العظيم، محمد حسن ابراهيم الدسوقي، عمر هيثم محمد.

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