رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يلتقي مع وزير الخارجية الأمريكي

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في القدس المحتلة.



ووصل بلينكن، إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يلتقي أيضا مع وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت، ورئيس الاحتلال يتسحاق هرتسوج.

ويأتي وصول بلينكن إلى إسرائيل في ظل تقارير تتحدث عن محاولات أمريكية لتهدئة التوترات على جميع الجبهات في المنطقة، وفي ظل انتظار إيران وإسرائيل للرد على الهجوم الصاروخي الباليستي.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة بلينكن إلى إسرائيل تأتي أيضًا على خلفية الضجة في واشنطن بعد تسرب وثائق البنتاجون السرية التي تتناول المعلومات الاستخبارية حول الاستعدادات الإسرائيلية للهجوم على إيران - وقد اعتذرت الولايات المتحدة بالفعل لإسرائيل عن التسريب.