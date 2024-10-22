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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حركة حماس: ما تشهده جباليا وبيت لاهيا انتهاك صارخ لكل القوانين

جباليا
جباليا
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أكدت حركة حماس، أن ما تشهده جباليا ومخيمها ومشروع بيت لاهيا وشمال غزة انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف.

وأضافت حركة حماس، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أنه على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف التهجير القسري والتطهير العرقي ومذابح الاحتلال في شمال قطاع غزة.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.
ويشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
ويواجه سكان قطاع غزة قيود إسرائيلية متزامنة في ظل استمرار الحرب، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.
 

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