بالصور.. "الأنشطة الطلابية وعلاقتها بتنمية المهارات" ندوة توعوية بـ"حقوق الفيوم"

شهد الدكتور جمال محمدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم، الندوة التي نظمتها الكلية تحت عنوان (الأنشطة الطلابية وعلاقتها بتنمية المهارات) حاضر خلالها الدكتور وائل طوبار المنسق العام للانشطة الطلابية بالجامعة، وذلك اليوم الثلاثاء، بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، والدكتور جمال عبد الرحمن عميد كلية الحقوق.

خلال الندوة أكد الدكتور وائل طوبار أن جامعة الفيوم تحرز دائمًا المراكز المتقدمة خلال المسابقات والأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية، موضحًا أن الطالب الجامعي هو المحور الأهم والأساسي في العملية التعليمية، ولذلك فهو أول من يعود عليه النفع في حال مشاركته بالأنشطة الطلابية، لتستمر دائرة النفع مرورًا بالكلية وصولا إلى الجامعة.

كما تم تناول تعريف مفهوم الأنشطة الطلابية طبقا لقانون تنظيم الجامعات بإعتباره من الاعمال التطوعية، وكذلك استعراض مجالات الأنشطة الطلابية، بما يضم المجالات الثقافية والرياضية والعلمية والتكنولوجية والأسر والاجتماعية والجوالة والفنية، وكيفية الاشتراك بها وأهمية التواصل مع إدارات رعاية الشباب على مستوى كليات جامعة الفيوم.

وناقش الدكتور وائل طوبار أوجه الاستفادة التي تعود على الطلاب المشتركين بالانشطة الطلابية، من حيث تكوين العلاقات والصداقات واكتساب الخبرات المتنوعة وتطوير المهارات الأكاديمية والعملية والحياتية والارتقاء بالقدرات الذاتية وتنمية الهوايات الخاصة وتعلم كيفية العمل ضمن فريق وخدمة الآخرين، والاحتكاك بالمجتمع الخارجي مما يؤهله بشكل أفضل إلى صنع وإيجاد فرص عمل أكثر.

كما تم تناول الأنشطة المتعلقة بالاتحادات والأسر الطلابية التي يتعرف من خلالها الطالب على واجباته وحقوقه، ومعالجة المشكلات التي قد يتعرض لها، بالإضافة إلى تناول المسابقات التي تتم على مستوى جامعة الفيوم واللقاءات القمية التي تستضاف خلالها الجامعات المصرية الأخرى.

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