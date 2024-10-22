وفاة فتاة إثر تناولها قرص حفظ الغلال بكفر الشيخ

لفظت فتاة في العشرين من عمرها ، مقيمة بقرية الكوم الطويل مركز بيلا ، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصاباتها ، بإدعاء تناول قرص حفظ الغلال السام، وذلك داخل قسم العناية المركزة بمستشفى كفرالشيخ العام ، بعد عدة أيام قليلة من حجزها.

وكان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ ، قد تلقي إخطار من اللواء خيري نصار مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية ، يفيد بوجود بلاغ من مركز شرطة بيلا ، بنقل فتاة تدعي ، ع ع م - 20 سنة ، مقيمة بقرية الكوم الطويل مركز بيلا ، إلي مستشفي كفرالشيخ العام ، قسم العناية المركزة ، لتناولها قرص حفظ الغلال السام .

علي الفور انتقلت قوة من قسم أول كفرالشيخ ، للمستشفي ، حيث تبين أن الفتاة تناولت القرص السام بتاريخ 18 من شهر أكتوبر الجاري ، وأنها لفظت أنفاسها الأخيرة اليوم متأثرة بإصاباتها ، وتم وضع الجثة داخل مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام ، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق ، والتي أمرت بدفن الجثة بعد تشريحها من قبل الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها ، وعمل تحريات المباحث في الواقعة.