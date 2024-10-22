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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفاة فتاة إثر تناولها قرص حفظ الغلال بكفر الشيخ

مستشفى كفر الشيخ
مستشفى كفر الشيخ العام
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لفظت فتاة في العشرين من عمرها ، مقيمة بقرية الكوم الطويل مركز بيلا ، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصاباتها ، بإدعاء تناول قرص حفظ الغلال السام، وذلك داخل قسم العناية المركزة بمستشفى كفرالشيخ العام ، بعد عدة أيام قليلة من حجزها.

وكان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ ، قد تلقي إخطار من اللواء خيري نصار مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية ، يفيد بوجود بلاغ من مركز شرطة بيلا ، بنقل فتاة تدعي ، ع ع م - 20 سنة ، مقيمة بقرية الكوم الطويل مركز بيلا ، إلي مستشفي كفرالشيخ العام ، قسم العناية المركزة ، لتناولها قرص حفظ الغلال السام .

علي الفور انتقلت قوة من قسم أول كفرالشيخ ، للمستشفي ، حيث تبين أن الفتاة تناولت القرص السام بتاريخ 18 من شهر أكتوبر الجاري ، وأنها لفظت أنفاسها الأخيرة اليوم متأثرة بإصاباتها ، وتم وضع الجثة داخل مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام ، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق ، والتي أمرت بدفن الجثة بعد تشريحها من قبل الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها ، وعمل تحريات المباحث في الواقعة.

اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ العناية المركزة بمستشفى كفرالشيخ العام مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام مدير أمن كفر الشيخ وفاة فتاة بقرية بكفرالشيخ متأثرة بإصاباتها بتناول قرص حفظالغلال السام