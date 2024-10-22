نائب محافظ المنيا يستعرض خطط وأنشطة المديريات لتفعيل مبادرة "بداية"

عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، اجتماعًا مع مديري المديريات ووكلاء الوزارات لاستعراض الجهود التنفيذية لبرامج وفعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، كما تناول الاجتماع الأنشطة والفعاليات المزمع تنفيذها في المرحلة القادمة من قبل الهيئات والجهات المعنية لدعم أهداف المبادرة، تحقيقًا للتنمية البشرية في كافة المجالات والجوانب الحياتية.

واستعرض نائب المحافظ خطط كل مديرية على حدة، حيث قدّم كل مسؤول مقترحاته ومشروعاته الموجهة لخدمة أهداف المبادرة، وذلك تزامنًا مع انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية دعمًا للجهود التي تقودها الدولة المصرية من أجل التنمية البشرية وبناء الإنسان.

حضر الاجتماع قيادات العمل التنفيذي من مديريات ( الأوقاف، التربية والتعليم، التموين، التضامن الاجتماعي، الثقافة، الشباب والرياضة، الطب البيطري، العمل، الآثار، الزراعة) ومنطقة المنيا الأزهريّة وممثلو فرع المجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة وجهاز تنمية المشروعات والمنطقة الصناعية فرع هيئة التنمية الصناعية وإدارة الاستثمار ومصلحة الشهر العقاري وفرع الهيئة القومي لمحو الأمية والمركز التكنولوجي وممثلو البنك الأهلي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة توزيع كهرباء مصر الوسطى ورؤساء المراكز.

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