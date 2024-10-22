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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رياضة وأوقاف الشرقية ينظمان ندوة تثقيفية "أون لاين"

رياضة وأوقاف الشرقية
رياضة وأوقاف الشرقية ينظمان ندوة تثقيفية (أون لاين)
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أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه تثقيفية بعنوان " الرد على الاستفسارات الدينية الواردة إلى لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة " يتم عرضها اليوم الثلاثاء، عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط الآتية:

https://www.facebook.com/yssharkia?mibextid=ZbWKwL

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068785399535

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ أحمد عبد القادر علي عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يقوم خلالها بالرد على الإستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالموضوعات الدينية التي وردت عبر صفحة مديرية الشباب الرياضة وذلك في إطار مواكبة العصر وسرعة الرد على جمهور المواطنين بما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم من خلال الكتاب والسنة النبوية المؤكدة.

أوقاف رياضة الشرقية حازم الاشموني محافظ الشرقية أون لاين