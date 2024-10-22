تفاصيل وفاة موظف داخل محكمة زينهم أثناء إنهاء أوراق حكومية

فتحت نيابة السيدة زينب، التحقيق في واقعة مصرع موظف، أثناء انهائه بعض الإجراءات الخاصة بالمواطنين، داخل محكمة زينهم، لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المتوفي، كام ينهي بعض الأوراق ويمارس مهام عمله، وتوجه للجلوس علي أحد الكراسي أثناء ذلك، وفوجئ المتواجدين بسقوطه، وظنو أنه مغشيًا عليه، ثم تبين وفاته، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة، واستدعت الموظفين زملائه، ومسئولى الامن لسؤالهم حول ملابسات الواقعة. كما أمرت بالتحرى حول أهليته، لأخطار هم بالواقعة.

وأمرت النيابة بالتحفظ علي جثمان المتوفى، لحين الانتهاء من التحقيقات، ثم نقله لمشرحة زينهم، تمهيدًا للتصريح بالدفن وتسليمه لذويه. كان قد لقي موظف بأحد الدوائر بمحكمة زينهم، مصرعه، بشكل مفاجئ، أثناء أداء مهام عمله.