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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

«الهباش»: العدوان الإسرائيلي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية

محمود الهباش
محمود الهباش
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أكد محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، أن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس، يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بالكامل ومنع قيام دولة فلسطينية تحقق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

جاءت تصريحات الهباش خلال لقاء مع صحفيين وشخصيات سياسية أردنية في العاصمة الأردنية عمّان، حيث أكد أن الأولوية القصوى للقيادة الفلسطينية منذ بدء العدوان هي العمل على وقفه لحماية الدم الفلسطيني.

وأعرب الهباش عن تقدير القيادة الفلسطينية للجهود الأردنية والعربية في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الأردن يمثل الساحة الثانية للقضية الفلسطينية، ويعتبر أحد الرئتين اللتين تتنفس منهما فلسطين.

كما أشار إلى أن إسرائيل قد أغلقت الآفاق السياسية، مما يجعلها تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الراهنة وما يمكن أن تسفر عنه الأحداث المستقبلية. وأكد الهباش أن الموقف المصري والأردني كان له دور حاسم في مواجهة محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة، مشددًا على أن القضية الفلسطينية هي قضية كل الأمة العربية والإسلامية.

 

 

 

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