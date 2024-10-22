بنها تستقبل وفد جامعة وسط الصين الزراعية لتعزيز التعاون

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها وفدا من جامعة وسط الصين الزراعية التي تقع في مدينة ووهان بقيادة البروفيسور شنج بينج نائب رئيس الجامعة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني عباس عميد كلية الطب البيطري، والدكتور حازم عليوة المدير الاكاديمي لمقر الجامعة بالعبور، المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية.

فيما ضم وفد جامعة وسط الصين الزراعية عميد كلية البساتين والغابات ووكيل كلية الانتاج الحيواني والطب البيطري، وعدد من قيادات وموظفي مكتب العلاقات الدولية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن الزيارة تأتي في إطار بحث تعزيز التعاون بين جامعة بنها وجامعة وسط الصين الزراعية خاصة في ظل الصداقة العميقة بين الجانبين ، والتي امتدت لنحو عشرة أعوام منذ توقيع أول مذكرة تفاهم في مايو 2015، وبحث خطة لتنمية العلاقات الثنائية في المستقبل القريب في التعليم والبحث العلمي.

واستعرض رئيس جامعة بنها تاريخ التعاون بين الجامعتين والتي امتدت للنشاط الطلابي، حيث جرى تبادل عدد 5 زيارات قصيرة لوفود طلابية بين الجانبين كان لها عظيم الأثر في التبادل التعليمي والثقافي بين الطلاب، مشيرا إلى أن جامعة بنها إتاحت لوفود طلاب الجامعة الصينية زيارة المشروعات القومية مثل قناة السويس الجديدة والسد العالي ، كما قدمت الجامعة أيضا محاضرات عن التاريخ المصري القديم وزيارة المتحف المصري.

وأضاف " الجيزاوي"، أن جائحة كورونا لم تقف حائلا أمام الجامعتين في طريق التعاون واستمرار الأنشطة الطلابية حيث تم تنظيم حفل موسيقي افتراضي عام 2021 في مقر الجامعة بالعبور ، والذي حضره ممثلين من السفارة الصينية بالقاهرة الذين أشادوا بالتجربة وأكدوا أن الموسيقي هي أقصر طرق التواصل الثقافي بين الشعوب.

وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوي بما قامت به جامعة وسط الصين بإنشاء رابطة خريجي جامعة وسط الصين الزراعية، والتي تضم حوالي 100 عضو هيئة تدريس وباحث مصري من معظم الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

من جانبه قدم نائب رئيس جامعة وسط الصين الزراعية الشكر لجامعة بنها علي ما قدمته من باحثين متميزين علي قدر عالي من العلم والمهارة علي مدار العشرة سنوات السابقة، جرى خلالها تحقيق العديد من الإنجازات علي مختلف الاصعدة العلمية حيث حصل شباب الباحثين من جامعة بنها على عدد يزيد عن ٤٠ منحة دراسية تتضمن الحصول على درجات الماجستير والدكتوراة، وكذلك منح لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة.

وأضاف البروفيسور شنج بينج أنه جرى تمويل عدد 3 مشروعات بحثية مشتركة بين الجانبين أسفرت عن نشر عدد كبير من الابحاث في مجلات عالمية مرموقة، بالإضافة إلى تنظيم 4 مؤتمرات ومنتديات دولية بالتعاون بين الجامعتين.

الوفد الصيني

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