الخور أسقف بولس ساتي يستقبل رئيسة مكتب الأونروا بالشرق الأدنى وسفير ليتوانيا في مصر

استقبل الخورأسقف بولس ساتي، المدبر البطريركي لإيبارشية القاهرة للكلدان، ورئيس الطائفة الكلدانية بمصر، سحر الجبوري، رئيسة مكتب الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى - في القاهرة)، وآرتوراس جاليريوس، سفير ليتوانيا في مصر، وعقيلته، وذلك بمقر المطرانية، بمصر الجديدة.

جاءت هذه الزيارة لتبادل الخبرات في مبادرات مساعدة المهاجرين الفلسطنين، ودور اللجنة الكاثوليكية للعدالة والسلام في مصر (والتي يرأسها الخورأسقف بولس ساتي) في متابعة الأحداث، ونقل موقف الكنيسة الكاثوليكية الداعي لوقف الحرب، ودعم الشعب الفلسطيني، وحل الدولتين، بحسب قوانين الأمم المتحدة.

حضر اللقاء مارتن مدحت، عضو اللجنة الكاثوليكية للعدالة والسلام بمصر، وخلود جرجيس، السكرتيرة الإدارية، ومادلين فارس، مسؤولة العلاقات الخارجية بالإيبارشية، ونائب رئيس الجمعية الخيرية الكلدانية.