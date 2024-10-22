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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. صرف 3.3 مليون جنيه تعويضات العمالة غير المنتظمة ضحايا حادث "منشأة القناطر"

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
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أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، صرف ثلاثة ملايين و380 ألف جنيه إجمالي تعويضات لأُسر 16 مُتوفي و 9 مُصابين من العمالة غير المنتظمة ضحايا غرق ميكروباص منشأة القناطر ،وقال أن التعويضات وصلت إلى 200 ألف جنيه لكل مُتوفي و20 ألفًا للمُصاب.

وأشار الوزير إلى أن الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة هدف رئيسى فى برنامج الحكومة بتكليف من الرئيس السيسى..

وأكد الوزير جبران أن الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة تواصلت مع أسر الضحايا، وكذلك المُصابين، منذ فترة وعقب وقوع هذا الحادث، وبعد إستيفاء كافة الأوراق المطلوبة إعتمدنا المستحقات اليوم.

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