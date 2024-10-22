مستشفى زاوية الناعورة بالمنوفية ينقذ طفلة عبر إجراء جراحة عاجلة

تمكن الفريق الطبي في مستشفى زاوية الناعورة المركزي بمحافظة المنوفية ، من إجراء جراحة دقيقة وعاجلة لفتاة تبلغ من العمر ثلاثة أيام، كانت تعاني من انسداد معوي حاد ونزيف بالبراز غير معروف السبب، مما ساهم في إنقاذ حياتها.

جاء هذا الإنجاز تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، في إطار سعي الدولة المصرية لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

كما أوضح الدكتور محمد فوزي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن هذا التدخل يأتي في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة.

وفي تصريح للدكتور أحمد السباعي، نائب مدير المستشفى، أوضح أن الطفلة وصلت إلى المستشفى ليلاً تعاني من انسداد معوي حاد، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة، تم اتخاذ قرار بإجراء جراحة عاجلة لاستكشاف الحالة ومعالجة الانسداد. وأضاف الدكتور مجدي لولح، أستاذ جراحة الأطفال بجامعة المنوفية، أن الطفلة كانت تعاني من تضخم خلقي بالقولون "داء هيرشسبُرونج"، وهو مرض نادر يصيب طفلًا واحدًا من بين كل خمسة آلاف مولود.

ونجحت العملية في إزالة الانسداد وإجراء فتحة للتبرز، مما أدى إلى استقرار حالة الطفلة، التي وُضعت تحت المراقبة في حضانة المستشفى.

وشارك في الجراحة فريق طبي متخصص تحت إشراف الدكتور مجدي لولح، والدكتور علاء شاهين، أخصائي جراحة الأطفال، والدكتور أحمد بدر، أخصائي التخدير، إلى جانب طاقم التمريض بإشراف مس إنتصار الشيخ.

وتقدم الدكتور إيهاب طاحون، مدير المستشفى، والدكتور أحمد السباعي، نائب المدير، بخالص الشكر والتقدير للفريق الطبي والتمريضي على جهودهم الكبيرة التي ساهمت في إنقاذ حياة الطفلة، داعين الله أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل.