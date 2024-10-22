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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

لقطات ترصد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.. فيديو

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية
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عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مقطع فيديو، يرصد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأظهر الفيديو، لقطات القصف المستمر لجيش الاحتلال على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وشن الاحتلال 230 غارة إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة ولبنان، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويتزايد التصعيد الإسرائيلي في لبنان إلى حد مقلق للمجتمع الدولي، حيث شن الاحتلال هجمات نوعية على الجنوب اللبناني وأجهزة الاتصال اللاسلكية، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى، بجانب آلاف المصابين، من عناصر حزب الله جراء تلك الهجمات الإسرائيلية.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر، حيث تزايدت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

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