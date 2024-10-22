وزير الزراعة يبحث مع وفد الإيفاد نتائج البعثة الإشرافية لمشروع (SAIL) في 3 محافظات

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفد البعثة الإشرافية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" برئاسة الدكتور محمد عبد القادر المدير القطري بمكتب الإيفاد بالقاهرة وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وذلك لبحث نتائج البعثة وتقييمها لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل العيش (SAIL) حيث قامت بزيارة مناطق عمل المشروع في محافظات المنيا – بنى سويف – أسوان خلال الفترة من 9 أكتوبر حتى 17 أكتوبر 2024 لمتابعة مدى التقدم المحرز في أنشطة المشروع وأوجه التعاون بين الإيفاد ووزارة الزراعة.

وخلال اللقاء أعرب وزير الزراعة عن شكره للجهود التي يقدمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD من خلال التعاون مع الحكومة المصرية لدعم المجتمعات الريفية المصرية , كما أكد عن تقديم الدعم اللازم لتسهيل عمل الإيفاد واهمية قيام الوزارة بتذليل العقبات التى قد تواجه مشروعات الإيفاد في مصر.

من جانبه عرض "رئيس البعثة الإشرافية" نتائج زيارة الايفاد على وزير الزراعة وأهم ما توصلت إليه البعثة خلال تفقدها للمشروع، حيث قامت البعثة بزيارة منطقة مصر العليا والإطلاع على الأنشطة التي تم تنفيذها وايضا المشروعات الجارى تنفيذها والتي تتمثل في أعمال الصرف الزراعي بقريتي الأشراف والسماحة، بالاضافة إلى أعمال تأهيل التبطين بوادي النقرة ووادي الصعايدة بمحافظة أسوان.

وأضاف"عبدالقادر" بان البعثة تمكنت من زيارة موقع تنفيذ اعمال مدرسة التعليم الاساسى بقرية البراعم، وتم عدة لقاءات مع ممثلي المجتمع ومناقشة الإحتياجات، والاطلاع على الأنشطة المتمثلة فى زيارة جميع أعمال تطوير الري بمنطقة غرب سمالوط ومتابعة تقدم الاعمال، فضلاً عن زيارة عدد من الجمعيات الزراعية والمقترح انشائها بمناطق تنفيذ المشروع.

حضر الاجتماع الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور هاني درويش مدير المشروع ورئيس الهيئة العامة لتحسين الاراضي والدكتور حمدي عزام مدير برنامج التنمية الزراعية بوزارة الزراعة.

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