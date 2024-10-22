جيش الاحتلال يرصد 30 صاروخًا من الجنوب اللبناني باتجاه الجليل الغربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسماع دوي صفارات الإنذار في بلدات بالجليل بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان.

وقال جيش الاحتلال في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد إطلاق 30 صاروخا من الجنوب اللبناني باتجاه الجليل الغربي شمال إسرائيل.

ويتزايد التصعيد الإسرائيلي في لبنان إلى حد مقلق للمجتمع الدولي، حيث شن الاحتلال هجمات نوعية على الجنوب اللبناني وأجهزة الاتصال اللاسلكية، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى، بجانب آلاف المصابين، من عناصر حزب الله جراء تلك الهجمات الإسرائيلية.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر، حيث تزايدت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.