رئيس جامعة دمنهور يستقبل رئيس هيئة الاستطلاع الأسبق

استقبل الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، صباح اليوم الثلاثاء، اللواء أركان حرب نصر سالم، رئيس هيئة الاستطلاع الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية.

واستهل رئيس الجامعة اللقاء بالترحيب باللواء نصر في رحاب جامعة دمنهور، وذلك لعقد ندوة بعنوان "انتصارات أكتوبر والهوية الوطنية"، معربًا عن بالغ سعادته باستضافة الجامعة للشخصيات الوطنية لتشكيل الوعي الوطني للطلاب، وتكوين الهوية الوطنية، وتسليط الضوء على معجزة وعزيمة وإرادة الجيش المصري الباسل.

ومن جانبه، أعرب "سالم" عن سعادته بزيارته لجامعة دمنهور، مشيداً بحسن الاستقبال وكرم الضيافة، لافتا إلى أهمية تنظيم مثل تلك الندوات كي تعي الأجيال الحالية وتعرف جيداً الأمجاد والبطولات المصرية في تلك الحرب العظيمة، وقصص البطولات التي سطرها المصريين بأحرف من نور، مؤكدا أن نصر أكتوبر سيظل المشعل المضئ لطريق الأمل لكل الأجيال، وطاقة النور العظيمة التي يستمد منها المصريون القوة اللازمة لمحاربة اليأس، والتغلب على كافة الصعوبات.

وحضر اللقاء كل من: "الدكتور ماجد شعلة - قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة منى السيد، قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة منال مصطفى ـ قائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث".

وجدير بالذكر أن "ندوة انتصارات أكتوبر والهوية الوطنية"، يتم تنظيمها في إطار الخطة التي وضعتها جامعة دمنهور للاحتفال بالذكرى ٥١ لانتصارات أكتوبر المجيدة، لنشر الوعي الوطني لدى الطلاب.