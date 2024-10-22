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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تجديد حبس المتهمين بترويج الأقراص المخدرة بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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جدد قاضي المعارضات بالقليوبية، حبس المتهمين بترويج الأقراص المخدرة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة لهما.

وردت معلومات سرية للواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، تفيد بإتجار عاطلين في المخدرات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وجرى عرض المعلومات على اللواء عبد الفتاح القصاص، مدير أمن القليوبية، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد فوزي، رئيس  مباحث القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات توجهت قوة أمنية بالتنسيق مع ضباط مكتب مكافحة المخدرات، وألقي القبض على المتهمين وبحوزتهما 4 آلاف قرص مخدر مختلف الأنواع، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

أمن القليوبية شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية مكتب مكافحة المخدرات مدير أمن القليوبية