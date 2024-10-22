زيادة نسبة الفقر في فلسطين إلى 74.3%

أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن آثار الحرب والإبادة الجماعية أدت إلى تراجع كبير في التنمية في غزة، حيث تعود هذه الآثار إلى ما يقارب 69 عامًا. وفقًا لموقع الأمم المتحدة، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) تقييمًا جديدًا، يسلط الضوء على الوضع الكارثي الذي تعيشه المنطقة.

معدلات الفقر والبطالة



التقرير يشير إلى أن معدل الفقر في دولة فلسطين من المتوقع أن يرتفع إلى 74.3% بحلول عام 2024، مما سيؤثر على 4.1 مليون شخص، من بينهم 2.61 مليون شخص أصبحوا فقراء حديثًا. كما يُتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35.1% في عام 2024، مقارنة بسيناريو عدم وجود حرب، بينما يُتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 49.9%.

يعتمد هذا التقييم على نتائج تقييمين سابقين نُشرا في نوفمبر 2023 ومايو 2024، مع تحديث البيانات لمواكبة التطورات الراهنة.

