إدارة "رفيق الحريري": المستشفى أصيب بشطايا.. ونطالب بإبعاد القطاع الصحي عن الحرب

أعلنت إدارة مستشفى رفيق الحريري، أن المستشفى أصيب بشظايا جراء الغارة الإسرائيلية التي وقعت بالأمس، مطالبا بإبعاد القطاع الصحي عن الحرب الحالية، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء.

وأضافت إدارة مستشفى رفيق الحريري، أن هناك صاروخين من العيار الثقيل سقطوا أمام المستشفى وتم تسوية 3 مباني بالأرض وسقط العديد من الشهداء والمستشفى عملت بطاقتها القصوى واليوم تم استكمال العمل بنفس القوة رغم الأضرار المادية الشديدة بالمستشفى من تكسير لألواح الطاقة وإصابات الجدران القوية.

وتابع إدارة مستشفى رفيق الحريري، أنه من الضروري سرعة إصلاح الأضرار وخاصة الصيدلية لمنع تلف الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة أن الوضع الاقتصادي والمالي سيء للغاية ولا يمكن شراء غيرها، وأنهم لن يخلوا المستشفى كونها الوحيدة المتبقية في الوقت الحالي.

