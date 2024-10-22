ضمن "بداية".. محافظ بني سويف يستمع لمطالب وشكاوى أهالي مركز ناصر

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على الاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين، والتي تنوعت بين مطالب شخصية خاصة بتوفير الدعم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لبعض الحالات الإنسانية من الفئات الأولى بالرعاية، بجانب شكاوى متعلقة بتحسين مستوى الخدمات في بعض القطاعات والمرافق ،حيث وجه بدراستها والعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة والمتاحة، مكلفاً مكتبه بالتنسيق والتواصل مع التنفيذيين المعنيين ومؤسسة حياة كريمة بمتابعتها حتى تنفيذ الحلول والعرض عليه بما تم اتخاذ بشأنها .

جاء ذلك خلال زيارته "اليوم" لمركز ومدينة ناصر، ضمن برنامج ميداني؛ لمتابعة الفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها تفعيلاً للمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستثمار فى العنصر البشرى، والتي تتضمن تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة، التي يستفيد منها مختلف الشرائح والفئات العمرية، بهدف تنمية الإنسان، حيث تضمن البرنامج الميداني خلال الأسابيع الماضية متابعة جهود تفعيل المبادرة بمراكز "سمسطا، إهناسيا، بني سويف والواسطى" على الترتيب.

وتفقد المحافظ جهود وأنشطة المبادرة التي تشرف علي تنظيمها لجنة التنمية البشرية برئاسة نائب المحافظ بلال حبش_ وشهدت "اليوم “ مشاركة معظم الجهات التنفيذية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس القومية، وهي: (الصحة، الشباب والرياضة، التضامن، الأوقاف، الثقافة، السياحة، التربية والتعليم، العمل، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الزراعة، التموين، الأزهر، الكنيسة، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للسكان، القومي للأمومة والطفولة، التأمين الصحي، الطب البيطري، مركز الإعلام، هيئة تعليم الكبار، الإسعاف، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحدة السكان، الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، مؤسسة نهضة بني سويف، مؤسسة محمد سيد جنيدي، جمعية نبع الخير، مع راعي مصر، جمعية معاً ،جمعية الأورمان، مؤسسة مصر الخير ، صندوق مكافحة الإدمان”.

وخلال تفقده لأنشطة المبادرة ، بمركز شباب مدينة ناصر، أشاد محافظ بني سويف بالخدمات والأنشطة التي يتم توفيرها وتنفيذها ضمن المبادرة التي تكتسب أهميتها من خلال التنوع في الخدمات والأنشطة والتكامل والتضافر بين كافة الأجهزة الرسمية والأهلية ، وتوفير الدعم والرعاية للكثير من الفئات المجتمعية، موجهاً الشكر لجميع المشاركين من الأجهزة التنفيذية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى على التعاون المثمر ضمن مشروع قومي للتنمية البشرية، يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.

حيث تم تفقد أنشطة المبادرة في قطاع الصحة وتشمل ((المبادرات الرئاسية :مبادرة 100 يوم صحة ومبادرات الصحة العامة ،عيادة متنقلة لتنظيم الأسرة "حملة حقك تنظمي"، عيادة علاج طبيعي ،حملة توعوية لطلاب المدارس عن تشوهات العمود الفقري، ندوة تثقيفية عن مبادرة الـــ 1000 يوم ذهبية ،تطعيمات للأطفال وطلاب المدارس)بينما تضمنت جهود وأنشطة مرفق الإسعاف (ندوة توعوية لطلبة المدارس داخل مركز الشباب عن الإسعافات الأولية واستخدام الترولى )، بجانب تفقد أنشطة وجهود وخدمات مديرية الشباب والرياضة والتي شملت ( مهرجان كشفي ،تدريبات الشعب الكشفية ،صالون برلماني ومهرجان رياضي ،مسابقة سباحة ،لقاء تعريفي لفتيات برنامج "ريحانة"، معرض منتجات شعبة التأهيل والتوجيه المهني، عروض كاراتيه).

في حين شملت أنشطة وجهود مديرية التضامن : توزيع مشروعات أسر منتجة بقيمة 180 ألف جنيه ،توزيع 200 فيزا تكافل وكرامة ،مكتب التأهيل للاستعلام والتسجيل ، توزيع 1000 كارت خدمات متكاملة ، فيما قامت مؤسسة محمد سيد جنيدي بتوزيع 100 كرتونة مواد غذائية على بعض الأسر من الفئات الأولى بالرعاية ، وقامت جمعية نبع الخبر بتنظيم قافلة طبية بالتنسيق مع الصحة ،وقامت جمعية "مع راعي مصر" بعقد ندوة تثقيفية للرائدات ومكلفات الخدمة العامة، بينما وزعت جمعية معاً 75 كرتونة مواد غذائية على المستحقين من الأكثر احتياجاً ، في حين قامت جمعية الأورمان ومؤسسة مصر الخير بتوزيع كروت على 100 أسرة بقيمة 500 جنيه للكارات الواحد وتوزيع 3 طن دقيق كمساعدات مادية وعينية للحالات الأولى بالرعاية ، وقام صندوق مكافحة وعلاج المخدرات بعمل ندوة توعوية عن أضرار الإدمان والمخدرات وطرق أساليب الوقاية والعلاج منه ، فيما قامت وحدة السكان بعقد تدريبات ضمن مبادرات : ألف قائد سكاني ، تحدث معه.

وشاركت مؤسسة نهضة بني سويف بحزمة من الجهود والأنشطة المتميزة والمتنوعة ، والتي شملت : قافلة طبية كشف وعلاج بالمجان بالتعاون مع مديرية الصحة ،توزيع مواد غذائية ولحوم بلدي طازجة، سداد مصروفات دراسية لأبناء الأسر الأولى بالرعاية، عقد ندوة توعية على الاستخدام الأمثل لشبكة الصرف الصحي ، تسليم الشهادات للناجحين في محو الأمية بالتعاون والتنسيق مع فرع الهيئة تعليم الكبار ، تدريبات ضمن مشروع قرية متعلمة على بناء الذات - القيادة النسائية - التمكين الاقتصادي للمرأة "بالتعاون مع الجهات الشريكة والمعنية"

كما قامت مديرية الأوقاف بعقد ندوة توعوية دينية ، وقامت المنطقة الأزهرية بتقديم عرض رياضي لطلاب معهد بوش للبنين الإعدادي الثانوي ،ابتهالات دينيه لفتيات معهد عبد المطلب سالم الإعدادي الثانوي،معرض للتربية الفنية لمعهد الشناوية الإعدادي ومعهد عبد المطلب سالم، في حين شاركت الثقافة بقافلة ثقافية عبارة عن محاضرة وأمسية شعرية وورشة خط عربي وورشة عمل برواز من إعادة تدوير وورشة رسم ،بينما شاركت إدارة السياحة بندوة توعوية عن أهم المعالم السياحية والأثرية وجهود المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية،وتوزيع كتيبات عن أهم المقاصد والمواقع الأثرية والسياحية بالمحافظة

وشاركت مديرية التعليم بعدد من الأنشطة تمثلت في استقبال شرفي ،إذاعة مدرسية متضمنة فقرة قصيدة وفقرة إنشودة ، عرض تقديمي صامت بالإشارة على أغنية تحيا مصر ، معرض صحافة يتضمن موضوعات عن" المبادرة الرئاسية بداية - مشروعات قومية - ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه - حياة كريمة ."عرض رياضي/ عرض كاراتيه ، فقرة استعراضية... أغاني وطنية، بجانب ندوة بعنوان تنمية المهارات الحياتية للطلاب " الاتصال - حل المشكلات - القيادة - الحوار "، وشاركت مديرية العمل بعقد ندوة توعوية عن السلامة المهنية بعنوان" سلامتك تهمنا" ومكتب تشغيل وشكاوى علاقات عمل ، فيما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمعرض لأعمال التوعية ورشة سباكة للسيدات،وقامت الزراعة بعقد ندوة إرشادية عن الأهمية الاقتصادية لمحصول الفول البلدي ، ومعرض ضم (تقاوي + مخصبات + عسل أبيض )بأسعار مدعمة للمزارعين، ينما قامت التموين بعمل باكية للسلع الغذائية والتموينية الأساسية من سكر وزيوت وأرز ومكرونة وغيرها بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 10 إلى 30% ، بجانب توفير أكثر من سيارة غاز وبيعها بسعر 150 جنيهاً للأسطوانة ، ومنفذ لبيع المستلزمات الدراسية والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة

وقامت الكنيسة بتنظيم ندوة بعنوان" لك رسالة في وطنك" ، فيما قام المجلس القومي للمرأة بعقدة ورشة عمل عن ريادة الأعمال، وتدريب على حرفة التطريزوتسليم بطاقات رقم قومي للسيدات تم استخراجها بالمجان للسيدات والفتيات من الحالات والأسر الأولى بالرعاية ، بينما شارك المجلس القومي للسكان بندوةعن المشكلة السكانية وخطورتها على التنمية من خلال مبادرة كسب وتأييد القضية السكانية، وشارك المجلس القومي للأمومة والطفولة بعقد جلسات توعوية عن مناهضة ختان الإناث ، فيما شارك التأمين الصحي بعمل مبادرات توعوية لطلاب المدارس عن الأنيميا، التقزم، الأورام ،وفيروس C وإجراء فحوصات معملية وفرق توعوية ، في حين يقوم يقوم الطب البيطري بتنظيم ندوة إرشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصينات الوقائية في الحفاظ على الثروة الحيوانية بمركز شباب المدينة ،وقافلة علاجية مجانية بوحدة بندر ناصر البيطرية

وشارك مركز الإعلام بعقد ندوة توعوية عن الممارسات الضارة -مخاطر زواج الاطفال والقاصرات على حياة الأم والجنين-العنف ضد المرأة، وشارك فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بعقد فصول لإجراء امتحانات للدراسين وتسليم شهادات لمتحررين من الأمية ، ونموذج نموذج لفصل "محو أمية "تعليمي لمشاركة القوات المسلحة _قياده قوات الدفاع الشعبي العسكري_ بالتعاون مع الهيئة العامة، علاوة على تكريم مجموعة من النماذج المضيئة لمتحررين من الأمية ممن وواصلوا مسيرتهم التعليميه وحصلوا على مؤهلات عليا ،بينما شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، بعرض الخدمات المالية وغير المالية المقدمة من الجهاز ، والتوعية بمزايا وحوافز القانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، مع تسليم شيكات إقراض متناهى للمستفيدين ضمن عقد تمويل الإقراض الموقع مع جمعيتي تنمية المجتمع بالزيتون وعلى حمودة بناصر وعرض لبعض نماذج من منتجات المشروعات الممولة من الجهاز

رافق المحافظ خلال الزيارة: النائبة سهام بشاي، النائب محمد سيد جنيدي _عضوا مجلس النواب، شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر،محمد جبرمعاون المحافظ منسق حياة كريمة ،نيرة نبيل _عضو لجنة التنمية البشرية ووحدة السكان، د.أحمد قريبة وكيل مديرية الصحة ،هشام الجبالي مدير الشباب والرياضة، عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن،أسامة سعيد وكيل وزارة الزراعة، دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ،أسامة وليم مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ،د.محمد فؤاد مديرعام فرع التأمين الصحي، جمعة عبد الحفيظ وكيل مديرية التموين، د. أحمد الجبالي مدير الطب البيطري، نارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، نجلاء الصاوي مدير فرع المجلس القومي للسكان ،ومسؤولو القطاعات والأجهزة التنفيذية والأهلية المشاركة في المبادرة.