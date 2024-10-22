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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بالفيديو| الزمالك يكشف تطورات أزمة الثلاثي.. والمندوه: لا نفكر في الانسحاب من السوبر

الزمالك يكشف تطورات
الزمالك يكشف تطورات أزمة الثلاثي
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كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الإمارات، عن تطورات أزمة الثلاثي المحتجز، وموقف الأبيض من الانسحاب من نهائي كأس السوبر المصري.

وأوضح: أن الثلاثي أصحاب الأزمة حتى الآن في قسم الشرطة في أبو ظبي، وسيتم عرضهم على النيابة اليوم، لافتاً الى أن الأزمة بسيطة بسبب الأجواء الحماسية في المباراة.

وتابع المندوه: “مجلس أبو ظبي الرياضي سدد الغرامة التي تم توقيعها على اللاعبين المحتجزين، وتحدثنا مع الشخص صاحب الأزمة واعتذرنا له".

وأتم المندوه حديثه قائلا: “لا نفكر في الانسحاب من السوبر، وسنعقد جلسة لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار الصائب".

بينما خرج أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، في بيانًا رسميًا عبر حسابه الخاص على “فيسبوك”، يؤكد أن النادي يدرس الانسحاب من مباراة نهائي.

 

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