الذهب في مصر.. تداول عيار 21 بـ3730 جنيها للجرام

ارتفع سعر الذهب في مصر مع بداية تداولات اليوم حيث يستمر في التداول بالقرب من أعلى مستوى سجله يوم أمس، بالتزامن مع تسجيل الذهب العالمي سعر تاريخي جديد يوم أمس، حيث تتضافر العوامل حالياً لدفع الذهب لمزيد من الصعود.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3730 جنيه للجرام ليتداول عند المستوى 3728 جنيه للجرام وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، وذلك بعد أن تراجع بعض الشيء إلى المستوى 3727 جنيه للجرام، بينما اغلق سعر الذهب يوم أمس عند نفس سعر الافتتاح 3715 جنيه للجرام بينما قد سجل أعلى مستوى خلال اليوم عند 3740 جنيه للجرام.

وتداولات أسعار الذهب في مصر اليوم تشهد تذبذب بالقرب من القمة السعرية التي سجلها يوم أمس، حيث يجد الدعم من الارتفاع الكبير في أسعار الذهب العالمي وتسجيله لمستويات تاريخية جديدة يوم أمس.

وجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية قد ارتفع بشكل تدريجي وهو ما يساعد على ارتفاع أسعار الذهب المحلي حتى وإن كان تأثيره ضعيف مؤخراً مع اعتماد التسعير المحلي على التغيرات في سعر الذهب العالمي.

هذا وقد طالبت الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي أن يمد الفترة اللازمة لتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بعد أن أشار الرئيس المصري أنه ينبغي مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي وبرنامجه الاقتصادي الموجه لمصر إذا كانت التحديات الحالية ستؤدي إلى ضغوط كبيرة على الشعب.

توقعات أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب العالمي ليتداول بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله يوم أمس، حيث يستمر الطلب المرتفع على المعدن النفيس بسبب التوترات الحالية بشأن الانتخابات الأمريكية والأوضاع في الشرق الأوسط، مما دفع التدفقات النقدية إلى التزايد على صناديق الاستثمار في الذهب.

وافتتح سعر الذهب المحلي تداولات اليوم على ارتفاع مجدداً بدعم من استمرار سعر الذهب العالمي في الارتفاع وتداوله بالقرب من المستوى التاريخي الذي سجله يوم أمس، يأتي هذا في ظل اعتماد حركة سعر الذهب المحلي مؤخراً على حركة السعر الذهب العالمي.

سجل سعر الذهب العالمي قمة سعرية جديدة عند 2740 دولار للأونصة خلال تداولات الأمس، والتي تتوافق مع خط المقاومة الصاعد متوسط الأجل وهو ما دفع السعر إلى التراجع عند الاغلاق يوم أمس، ولكنه اليوم عاد إلى الارتفاع من جديد ليختبر منطقة المقاومة حيث يستمر الزخم الصاعد في التواجد.

السعر المحلي

ارتفع الذهب المحلي عيار 21 ليسجل قمة سعرية يوم أمس عند 3740 جنيه للجرام ولكنه تراجع عند الاغلاق يوم أمس، واليوم يحاول السعر مجددًا اختبار هذه القمة حيث يقوم بتجميع الزخم الكافي لاختراقها؛ إذ يظل المستهدف القريب عند 3750 جنيه للجرام واختراقه يدفعه إلى المستهدف التالي عند 3800 جنيه للجرام.