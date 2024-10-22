وكالة ناسا تحذر من عواقب العواصف الشمسية: تهدد بانقطاع الإنترنت لأسابيع

في واقعه مثيرة حذرت وكالة ناسا من عواقب العواصف الشمسية الشديدة التي ستتعرض لها الأرض وقد تؤدي لانقطاع الإنترنت عن العالم ككل وقد تمتد لأسابيع، وذلك وفقا لموقع ديلي ميل البريطاني، حيث يحدث كل 11 عام تحول للشمس إلى كرة فوضوية تطلق مجموعة من دفعات ضخمة من الطاقة نحو الأرض ، وهى الفترة التي يطلق عليها اسم "الدورة الشمسية"، حيث تكون هذه الدفعات من الطاقة مسؤولة عن عروض الضوء الشمالي التي ظهرت في الأشهر الأخيرة.

الدورة الشمسية

الشمس عبارة عن كرة ضخمة من الغاز الساخن المشحون كهربائيا والذي يتحرك، مما يولد مجالا مغناطيسيا قويا ، ويمر هذا المجال المغناطيسي بدورة تسمى الدورة الشمسية، فكل 11 عام أو نحو ذلك، ينقلب المجال المغناطيسي للشمس كليه ، مما يعني أن القطب الشمالي والجنوبي للشمس يتبادلان الأماكن.

وتؤثر الدورة الشمسية على النشاط على سطح الشمس، مثل البقع الشمسية التي تسببها المجالات المغناطيسية للشمس، ولعل إحدى الطرق لتتبع الدورة الشمسية هي حساب عدد البقع الشمسية.

بداية الدورة الشمسية هي الحد الأدنى للنشاط الشمسي، أو عندما يكون لدى الشمس أقل عدد من البقع الشمسية. بمرور الوقت، يزداد النشاط الشمسي ، وعدد البقع الشمسية.

منتصف الدورة الشمسية هو الحد الأقصى للنشاط الشمسي، أو عندما يكون لدى الشمس أكبر عدد من البقع الشمسية.

مع انتهاء الدورة مرة أخرى إلى الحد الأدنى للنشاط الشمسي ثم تبدأ دورة جديدة.

كما تزداد الانفجارات العملاقة على الشمس، مثل التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية، خلال الدورة الشمسية، وترسل هذه الانفجارات دفعات قوية من الطاقة والمواد إلى الفضاء والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات على الأرض.

على سبيل المثال، يمكن أن تتسبب الانفجارات في ظهور أضواء في السماء، تسمى الشفق القطبي، أو تؤثر على الاتصالات اللاسلكية وشبكات الكهرباء على الأرض.