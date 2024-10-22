تكريم علاء مرسى فى مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى

يكرم مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوى خلال دورته التاسعة الفنان القدير علاء مرسى ويمنحه درع الفنانة سميحة أيوب التقديرى خلال الدورة الجديدة، والتى من المقرر إقامتها فى الفترة من 15 وحتى 20 نوفمبر 2024 بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سينا.

تجدر الإشارة إلى ان الفنان علاء مرسى دخل عالم الفن من خلال المخرج الراحل إسماعيل عبدالحافظ، وأن أول اختبار كاميرا له كان شخصية إرهابي في مسلسل «ليالي الحلمية».

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.