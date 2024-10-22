الرئيس التونسي لحكومته: دخلنا مرحلة جديدة في التاريخ

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن بلاده دخلت مرحلة جديدة في تاريخها ولا عذر لأحد في ألا يستجيب لمطالب التونسيين والتونسيات المشروعة في الحياة التي تحفظ كرامتهم، موضحا أن الإجراءات الحكومية لا يجب أن تكون طويلة ومعقّدة وألا تمثل عقبة أمام الجمهور، بل يجب أن تكون مُيسّرة وقصيرة.

وشدد الرئيس سعيد، خلال اجتماع ضمّ كل أعضاء الحكومة التونسية، اليوم /الثلاثاء/ - وفقا لوكالة الأنباء التونسية - على مضاعفة الجهود لتفكيك كل شبكات الفساد وتطهير الإدارة ممّن لا زالوا يعتقدون أنهم فوق المحاسبة ولا يمكن أن يطالهم أي جزاء، وحثهم على مزيد البذل والعطاء، مؤكدا على ضرورة الإسراع في إعداد تشريعات جديدة مع اختصار الآجال ووضع حدّ للتشريعات التي وُضعت على المقاس، هذا فضلا عن عدم التسامح مع كل من يُخلّ بالواجبات المحمولة عليه.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن انتظارات الشعب التونسي كبيرة ولا عذر لأحد في أن يُخيّبها ولا بد من وضع تصورات وطرق عمل جديدة تقطع مع الماضي البغيض وتفتح للجميع آفاقا رحبة، فتونس تزخر بالخيرات وتعجّ بالطاقات ولا بد من تعبيد الطريق خاصة أمام الشباب حتى يُحقق طموحاته وآماله.

