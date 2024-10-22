اجتماع تنسيقي مع شركات الرصف لمناقشة نسب الإنجاز وتذليل المعوقات بالمنوفية

اكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ضرورة تضافر الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الطرق الجاري رصفها ضمن خطة الرصف للعام المالي الحالي مع الالتزام بمعايير ومواصفات الجودة حفاظاً على الصالح العام.



وعقد محمد موسي نائــب المحافظ اجتماعا تنسيقياً مع عدد من مسئولي شركات الرصف المنفذة لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز ، بحضور اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق ، المهندس مسعود الجندي مدير وحدة الرصف ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي ، وسام مراد مدير عام الإدارة الإستراتيجية .



ناقش الاجتماع نسب تنفيذ أعمال الرصف والمعوقات التي تواجه كل شركة على حدة وسبل التغلب عليها للوقوف على حجم الأعمال المنفذة والعمل على تذليل العقبات لسرعة الانتهاء من الأعمال المقررة.



وأكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات وتذليل معوقات التنفيذ للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة ، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة كافة المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية الجديدة بمختلف القطاعات المتنوعة ، والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقاً للصالح العام .