"الموروثات الاجتماعية والثقافية حول التفاؤل والتشاؤم" في لقاء للشباب والمغتربين بكنيسة الكاثوليك بأسوان

استقبلت كنيسة الكاثوليك بأسوان مساء أمس في اجتماع تحت عنوان “القديس البابا يوحنا بولس الثاني” وكان ذلك في اجتماع للشباب والمغتربين تحت رعاية الأب لوقا عايد، راعي كنيسة القديس يوسف في دراو - أسوان، برفقة شباب من رعيته.

ودار اللقاء حول موضوع "الموروثات الاجتماعية والثقافية حول التفاؤل والتشاؤم" وتمت معالجته من منظور كتابي وتعاليم الكنيسة.

وكان اللقاء غنيًا بالنقاشات والمشاركة الفعالة من الجميع، حيث قدم الأب لوقا تأملات عميقة حول كيفية فهم وتجاوز هذه الموروثات في ضوء الإيمان المسيحي.

في بداية الاجتماع، رحب الأب أمجد عزت، الراعي المساعد، بالأب لوقا والشباب الضيوف، وقدم تهنئته للأب لوقا بمناسبة عيد ميلاده، كما ذكّر الحضور بأن اجتماع الشباب يُعقد كل يوم اثنين في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً.

وأكد أن الاجتماع القادم سيكون أكثر تشويقًا ودعا الجميع للحضور والمشاركة.

وفي ختام الاجتماع، اجتمع المشاركون للاحتفال بعيد ميلاد الأب لوقا، وكان الأب أمجد على رأس المحتفلين.