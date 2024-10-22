تشييع جنازة شحتة الإسكندراني أسطورة نادي الاتحاد السكندري.. صور

شيع الآلاف من محبي وعشاق الكابتن شحتة الإسكندراني، أسطورة الاتحاد السكندري ونجم منتخب مصر، اليوم الثلاثاء، جنازته من مسجد المواساة بشارع أبوقير الإسكندرية.

شهدت الجنازة حضور عدد من رموز الاتحاد السكندري وعلى رأسهم محمد مصيلحي رئيس النادي، وسط حالة من الحزن والأسى.

ومن المقرر أن يقام العزاء ليلاً بدار المناسبات بالمنارة.

وكان قد توفى أمس الإثنين، نجم نادي الاتحاد السكندري ومنتخب مصر الأسبق، عن عمر يُناهز الـ80 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، والذى كان قد تم حجزه للعلاج فى أحد مستشفيات الإسكندرية.

وتعرض شحتة الإسكندراني، لوعكة صحية منذ شهرين وخضع للفحوصات الطبية اللازمة لكن حالته لم تتحسن ووافته المنية اليوم بعد تعرضه لغيبوبة تامة منذ أكثر من 3 أشهر .

وتقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي في وفاة شحته الإسكندراني نجم منتخب مصر والإتحاد السكندري الأسبق بعد صراع مع المرض.

وأصدر نادي الاتحاد السكندري بيانا رسميا نعى فيه نجمه الراحل، جاء كالتالي:

نشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السكندري بيانًا عبر حسابه على «فيسبوك» جاء كالتالي:

«البقاء لله: نادي الاتحاد السكندري «يُنعى» الكابتن شحتة الإسكندرانى نجم الجيل الذهبي لزعيم الثغر ومنتخب مصر الأسبق».

«مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن شحتة الإسكندراني ملك النص.. والحاصل على بطولة كأس مصر عامي 1973 و1976، وأحد أفضل اللاعبين بتاريخ الكرة المصرية.. وقد رحل فقيد الرياضة المصرية إلى جوار ربه اليوم، راجين من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان».